La dichiarazione d’intenti di Hojlund, il record di De Bruyne e tanta sfortuna: cosa racconta questa lunga pausa Nazionali

È stata una pausa Nazionali nella quale è accaduto di tutto per il Napoli. Per quest’occasione, la decisione è stata quella di accorpare le soste di settembre e ottobre, dando così vita ad un lungo stop ai campionati di 3 settimane. Nel corso di queste, si è assistito a rilanci, candidature, delusioni ma anche tanta sfortuna.

Chi da questa sosta ha tratto più riscontri positivi è certamente Rasmus Hojlund. Spesso criticato per la sua capacità di non essere sempre incisivo e apparire fin troppo isolato, non ha solo respinto le accuse al mittente, ma ha dato prova di essere in grande forma. Tre reti e un autogol propiziato in 4 gare, niente male. Ognuna di queste, in modo e con un significato diverso. La prima, contro la Norvegia, è arrivata di rapina sugli sviluppi di un corner. La seconda uscita invece, tra le mura amiche contro il Galles, ha visto Rasmus ‘favorire’ l’autogol di Davies, sempre sugli sviluppi di un piazzato. Va però apprezzata la bravura del centravanti del Napoli nel farsi trovare pronto e in ottima posizione.

Il terzo gol invece, arrivato contro il Portogallo, è un racconto della sua miglior qualità: l’attacco alla profondità. Su lancio di Damsgaard, il 9 danese ha bruciato in velocità Ruben Dias (non certamente l’ultimo degli arrivati) siglando il momentaneo pareggio. L’ultimo, ma non per importanza, è un calcio di rigore nel “replay” della sfida contro i gallesi. Questo, da tenere decisamente in considerazione, visto che quella del rigorista è una delle figure che il Napoli ha fatto più fatica a reperire.

Ciò che però stupisce più dei gol è la vivacità del suo gioco. Non si è trattato solamente di prestazioni “spartane”, ma di gare piene, di presenza, in cui ha messo più volte in difficoltà il portiere avversario. Insomma, Hojlund ha dimostrato di esserci, e che ha tutte le carte in regola per diventare il totem del Napoli. Però, va fatta una riflessione: quante volte la squadra è stata capace di fornirgli queste condizioni di gioco? Da quando è arrivato, Rasmus è stato quello che “deve sostituire Lukaku”. Ciò, in tutto: movenze comprese. Così facendo, si sono forse trascurate le sue peculiarità di attacco alla profondità e il fatto che, seppur bravo a proteggere la palla, non può giocare sempre isolato e da boa. Che Allegri prenda appunti.

Esce bene da questa tornata di partite anche Kevin De Bruyne. Il belga non ha certamente bisogno di conferme, e a testimoniarlo c’è un dato: in questa sosta ha raggiunto e poi superato quota 200 gol in carriera. C’è una parola che può sintetizzare le sue prove: regale. Con il Belgio, De Bruyne torna ad avere quell’alone principesco che lo ha reso celebre al Manchester City. E il nuovo Ct Mark Van Bommel, uno che di calcio ne sa, lo ha messo nuovamente al centro del villaggio. Sono passate ere, allenatori, sono cambiate le aspettative, ma King Kev non è mai passato di moda. Con lui in campo, i Diavoli Rossi appaiono immediatamente più temibili.

Italia-Belgio, un esordio tremendo per gli uomini di Mancini, ha dato prova di quanto il belga possa ancora offrire al calcio: visione e qualità nel passaggio non calano certamente con l’età. Belgio-Turchia ha invece dimostrato che non ha smarrito le doti realizzative. Il primo dei due gol ricorda per certi versi la sua rete nel famoso Manchester City-Arsenal del 26 aprile 2023, conclusosi per 4-1, dove ribadì in porta su una sponda di Haaland. Il secondo è invece un colpo da biliardo, un’esecuzione perfetta.

Per De Bruyne va però fatto un discorso differente da quello di Hojlund: se il danese ha la difficoltà di essere stato sfruttato raramente a dovere, lui deve tirar fuori maggior leadership. Il calciatore visto nel Belgio è diverso non solo per modo di giocare e legame con i compagni, ma nell’atteggiamento. Gioca con più tranquillità e non ha paura nel fare una corsa in più per i compagni. Diverso dal calciatore visto in azzurro che, seppur necessita fisiologicamente di essere gestito, viaggia a corrente alternata. Il punto è questo: creare le giuste condizioni perché possa esprimere questo livello calcistico. Da un calciatore di questa caratura, è lecito aspettarsi il meglio.

Lancia timidi segnali Noa Lang. Il nuovo Ct dell’Olanda Xavi lo ha convocato nonostante con il Napoli non sia ancora riuscito a mettersi in luce. Dopo due panchine, ecco l’occasione per lui: Grecia-Olanda. In una partita molto tosta, l’esterno si è imposto giocando bene, con personalità e generando il cross da cui poi nascerà la rete del definitivo pareggio di Reijnders. Una prova che gli è valsa una maglia da titolare nella partita successiva contro la Serbia dove però non ha inciso in maniera particolare. A testimonianza che il materiale su cui lavorare c’è. Forse, la chiave sta nel dargli maggior fiducia. Senza dimenticare che anche da parte del calciatore devono arrivare maggiori risposte.

Non bene invece Vanja Milinkovic-Savic. La sua Serbia ha collezionato 4 sconfitte in altrettante partite. Di queste, l’estremo difensore del Napoli è sceso in campo in 3 occasioni, dove ha commesso diversi errori. Il primo arriva al termine della sfida persa con la Grecia per 2-1, dove a seguito di un’uscita incerta è stato anticipato dall’attaccante del Como Douvikas. Il secondo, è arrivato invece in Olanda-Serbia 2-1. Se si può sorvolare sul gol di Koopmeiners, vi sono sue chiare responsabilità su quello del raddoppio di Zirkzee. Nel corso dell’azione, il portiere non è riuscito a leggere la traiettoria di un cross di Dumfries, non uscendo a dovere su un pallone poi recuperato da Reijnders e poi depositato comodamente in rete dall’ex Bologna. Una serie di errori dal quale il serbo è chiamato a recuperare, poiché la stagione azzurra è lunga e servirà anche il suo apporto.

Nuovi progetti per Scozia e Slovacchia, entrambi con al progetto i due registi del Napoli: Billy Gilmour e Stanislav Lobotka. Entrambi sono partiti titolari in tutte le 4 partite previste. Lo scozzese è stato proposto come titolare dal nuovo Ct Pocognoli, e non ha tradito la sua fiducia. Contro la Macedonia del Nord è poi andato a referto con un assist per la rete dello 0-1 di Bowie. A testimonianza di come il centrocampista sia in ottima forma e si stia guadagnando la fiducia di Allegri. Le gioca tutte anche lo slovacco, messo al centro dal nuovo selezionatore Vladimir Weiss. Tre vittorie, un pareggio e Stanislav sempre al centro del gioco.

Merita un capitolo a parte la questione legata alla Nazionale italiana. Per un azzurro destinato a lasciare il posto, ce n’è uno che entra di prepotenza. Questa sosta potrebbe aver segnato la fine del ciclo di Giovanni Di Lorenzo con l’Italia. Lui, reso titolare proprio dal Ct Mancini nel corso dei vittoriosi Europei del 2021, non ha mai più lasciato il posto. Oggi, dopo 56 presenze, 5 gol e 3 assist, l’impressione è quella che a prendere la sua casella saranno altri. Giovani come Kayode sembrano avere più verve, più futuro. Per una Nazionale che ha un profondo bisogno di cambiare e tracciare un nuovo solco, diversi cambi sono inevitabili. Immaginando un ritorno di Marco Palestra, e l’esplosione di nuovi e forti laterali come Lulli o il compagno di squadra Favasuli, il Mancio avrà di che sbizzarrirsi. Dunque, potrebbero chiudersi le porte al classe 93.

A questa, si è avvicendata l’imposizione di Antonio Vergara. Un calciatore di cui Roberto Mancini ha enorme fiducia, tanto da arrivare a dichiarare che confida in lui come ala destra del futuro. Dopo due panchine, un debutto tutt’altro che banale: Francia-Italia. Esordire in Nazionale contro un’avversaria di questo calibro e sotto di un gol non è da tutti, e può portare a commettere errori o a perdersi nell’emozione. Concetti che non hanno assolutamente riguardato la prestazione del classe 2003. Schierato da mezzala, ha giocato come sempre, come se fosse al campetto sotto casa. Da una sua accelerazione, nascerà il gol dell’1-1 poi siglato da Bastoni.

Tre giorni dopo, il bis. A Bologna contro la Turchia, ecco la maglia da titolare. Anche in quest’occasione, Vergara si è fatto trovare pronto. Il Ct gli ha conferito un compito: tentare le giocate con coraggio, senza la preoccupazione di sbagliare. Risultato? Una partita da stropicciarsi gli occhi, in cui ha fatto ammattire gli avversari ed è risultato essere uno dei migliori dei suoi. A questo, ha aggiunto una buona fase difensiva, che fa di lui un calciatore non solo bello da vedere, ma anche pratico e capace di adattarsi alle varie situazioni del match. Una buona notizia per Allegri, che di questi calciatori va particolarmente matto. La sua duttilità permette di schierarlo sia da ala destra, sia da mezz’ala che da trequartista destro in un 3-4-2-1. L’indicazione è chiara: bisogna concedergli più spazio, perché il futuro, l’Italia migliore, è rappresentata da quelli come Vergara.

C’è però una nota dolente. Al minuto 83 del match del Dall’Ara, il 21 ha sentito dolore al polpaccio ed ha chiesto il cambio. Quelli che sembravano crampi, si sono in realtà rivelati un infortunio. La diagnosi è una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. I tempi di recupero sono al momento difficili da definire, e oscillano tra le due settimane e il mese intero fuori. Una pesante tegola per Max, che ora si ritrova ad affrontare una vera e propria emergenza infortuni.

Non è però l’unica. Queste, ricordano come un ciclo di partite come questo possa essere doloroso. In questa tornata di gare il Napoli ha perso altri due giocatori per infortunio, e non si tratta di stop leggeri. Il primo è Costantino Favasuli, la grande novità di stagione. Impegnato con l’Under 21, l’ex Catanzaro ha rimediato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di due mesi di stop. Sfortuna che ha colpito anche Mathias Olivera, vittima di una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Eventi che ricordano come la pausa delle nazionali possa offrire nuovi spunti e linfa, ma anche imprevisti come questi che, inevitabilmente, condizioneranno le scelte di Allegri.

Ora, dopo oltre due settimane di stop, torneranno a Castel Volturno dei calciatori più pronti, carichi, ma anche altri con degli infortuni da cui recuperare. Ciò che è chiaro è che questa Nations League ha lasciato delle chiare sensazioni: Hojlund e De Bruyne sono dei punti di forza di questa squadra, Vergara ne è invece presente e futuro. Gilmour e Lobotka rimangono fondamentali per la costituzione del centrocampo, mentre Lang e Milinkovic-Savic necessitano di essere monitorati con più attenzione per poter prendere parte con maggior profitto alle prossime uscite. Appunti per Max, che ora sarà chiamato ad un vero tour de force: 9 gare in 27 giorni. Con tre infortuni in più sul groppone, ma anche con più sicurezze tecniche.