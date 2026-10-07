Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha subito un infortunio durante la partita di Nations League tra Italia e Turchia. Il giovane giocatore ha lasciato il campo all’84’ minuto, e a seguito degli esami effettuati al Pineta Grande Hospital è stata diagnosticata una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.

Il Napoli ha comunicato che Vergara ha già iniziato il percorso riabilitativo. Secondo quanto riportato, il giocatore sarà costretto a uno stop che potrebbe variare da due settimane a circa un mese. Salterà sicuramente le prossime gare contro Frosinone, Villarreal e Venezia, ma l’obiettivo è quello di rientrare per la sfida contro la Lazio, prevista per l’8 novembre.