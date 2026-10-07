Il Mattino – McTominay, spunta un’idea per Napoli-Frosinone: portarlo in panchina per lanciare un segnale. I dettagli

Oggi è il giorno in cui si scoprirà se Scott McTominay potrà riottenere l’idoneità sportiva. Anche in caso arrivasse l’ok dei medici, sarà difficile immaginarsi lo scozzese impiegato contro il Frosinone. C’è però un’idea: portare il calciatore in panchina, così da lanciare un segnale ad ambiente e tifosi. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Ci sarà da capire il futuro immediato di McTominay, per cui il Napoli si muoverà stamattina in attesa dell’ok al ritorno all’attività agonistica. Con il via libera dei medici federali (dovrebbe trattarsi di una formalità) lo scozzese tornerebbe a tutti gli effetti a disposizione di Allegri, ma sicuramente lontano dal migliore stato fisico. L’idea del Napoli sarebbe quella di portarlo in panchina per dare (e darsi anche) un segnale di ottimismo. Per mostrare ai tifosi tutta la voglia di fare gruppo insieme. Ma per il momento è un’idea, poi si vedrà”.