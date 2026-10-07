Il Mattino – De Laurentiis non cambia idea sullo stadio: non seguirà il progetto del Comune per il Maradona

Aurelio De Laurentiis non cambia idea: vuole un suo stadio. Il patron del Napoli non ha intenzione di seguire Manfredi e Fico nei lavori di ristrutturazione del Maradona e punta a costruire un impianto nell’area Q8. Tuttavia, al momento al Comune non è pervenuto nessun progetto per club e città, nonostante la lettera d’intenti firmata col colosso del Kuwait. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“La posizione della Ssc Napoli non cambia. Le idee di Aurelio De Laurentiis sono chiare, al netto dei 200 e oltre milioni di euro che pioveranno dall’alto sul Maradona. Il numero uno del club azzurro non ha intenzione di correre nel progetto per lo stadio di Fuorigrotta, spingendo sempre per una soluzione differente, quella che vedrebbe al centro delle sue attenzioni l’area Q8 del quartiere di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, area individuata tempo fa da De Laurentiis e dal Napoli per la progettazione di uno stadio avveniristico da “regalare” alla squadra e ai tifosi nei prossimi anni. Con il colosso internazionale del petrolio, per di più, c’è anche una lettera d’intenti firmata ormai mesi fa e che ufficializzava il duplice interessamento conseguente ai lavori di bonifica dell’area interessata. Ma alla richiesta del Comune – di presentare un progetto adeguato per il club ma anche per la città – non ha fatto seguito per il momento nessuna mossa del patron. Che, due settimane fa, ha però ribadito la sua volontà di andare avanti nel progetto nuovo stadio. Sottolineando che la cifra messa in conto per il Maradona rinnovato in questo momento farebbe solo «una carezza» a quell’impianto che aspetta – effettivamente – lavori di adeguamento all’altezza ormai dal 1990. E che una nuova struttura garantirebbe anche ai tifosi accessibilità diverse sette giorni su sette e non solo in occasione delle gare casalinghe”.