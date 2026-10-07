Il Mattino – Centro sportivo, incontro tra De Laurentiis, proprietari dei terreni e il sindaco di Qualiano: si va verso un accordo

Arrivano novità per quanto riguarda la questione centro sportivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, in queste ultime 48 ore c’è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis, i proprietari dei terreni in questione e il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. La trattativa è in fase avanzata e, nonostante alcuni cavilli da risolvere (compreso l’aspetto economico), va verso un accordo conveniente per tutti. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Nelle ultime 48 ore il patron azzurro ha incontrato di persona i proprietari dei terreni in questione e il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che sposa a pieno il progetto azzurro e sta accompagnando il club in una trattativa non facile, ma sicuramente in fase avanzata. E che – la speranza del club – avanzerà ancora nelle prossime settimane. Ci sono ancora alcuni cavilli tecnici da sistemare, così come una distanza economica da colmare. Ma il lavoro delle parti confluirà verso un accordo conveniente per tutti. Anche perché il primo cittadino ha tutta l’intenzione di regalare alla comunità di Qualiano una riqualificazione totale dell’area alle spalle dello Stadio Santo Stefano, lo stadio della città. Nel faccia a faccia, presente anche Bruno Discepolo, ex assessore all’Urbanistica a Napoli, che sta accompagnando il numero uno del club azzurro in questa ricerca ormai spedita di una nuova casa. Che potrà nascere nella zona di Qualiano per guardare al futuro. E mettendo finalmente la parola fine a una querelle che va avanti da oltre 20 anni”.