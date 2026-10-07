Il Mattino – Allegri recupera 4 giocatori per il Frosinone, Anguissa rimane però in bilico: i dettagli

Mentre Allegri ha perso per infortunio Vergara, Olivera e Favasuli, ha potuto recuperare Marianucci, Meret, Spinazzola e Giovane. Tutti e 4 saranno disponibili per il Frosinone, seppur con minutaggi ed esigenze diverse. Non sarà però del match Alisson Santos, mentre la situazione di Anguissa rimane in bilico. Il camerunese ha smaltito le problematiche fisiche, ma il suo pregresso va valutato di giornata in giornata. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Le cose, in realtà, per larga parte sembrano aggiustarsi: dopo il recupero di Marianucci – che non è al top, ma sarà in panchina probabilmente sabato contro il Frosinone – ieri si sono aggregati al gruppo azzurro anche Giovane, Meret e Spinazzola. Non una novità, il piano di recupero prevedeva proprio il ritorno agli allenamenti per ieri. Tabella rispettata, ma di certo è una bella indicazione in un momento come questo. Si sono rivisti – dopo le nazionali – anche Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic, rientrati dagli impegni e dai lunghi viaggi. Fuori, verso il Frosinone, comunque saranno introppi: Alisson Santos si rivedrà a fine mese, poi ci sono Favasuli e Vergara che si sono aggiunti da poco, oltre all’uruguaiano Mathias Olivera, anche lui ko in nazionale – anche se in allenamento -. Resta in bilico la situazione di Zambo Anguissa: clinicamente ha risolto tutti i problemi registrati dopo Firenze, ma il pregresso del centrocampista azzurro è sotto gli occhi di tutti. E non sempre è stato facile da interpretare, di settimana in settimana”.