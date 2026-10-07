Gazzetta – McTominay, è arrivato il giorno atteso: oggi si saprà se il calciatore riceverà l’idoneità sportiva

“Il 7 ottobre è il giorno di McTominay, con rispetto parlando”. È così che scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Oggi è il giorno in cui si saprà se lo scozzese otterrà l’idoneità per poter tornare a praticare l’attività agonistica. In tal caso, il centrocampista sarebbe già convocabile per la prossima partita contro il Frosinone. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Quindi, chi gioca? Si fa quasi in fretta a buttar giù una formazione oppure a immaginarsela, però intanto Allegri aspetta che rientrino i nazionali – tutti – e che stamattina arrivi una buona notizia da Scott McTominay dopo i test per l’idoneità. Avercelo o non avercelo non è la stessa cosa, ma vista la situazione, analizzate le condizioni, contati i centrocampisti, ritrovarsi McTominay con tanto di idoneità significherebbe poter pensare di portarselo in panchina, dove non ci sarebbero mediani o mezze ali in caso di accidente. La sorte ha un suo peso e il Napoli – più o meno come in passato – scorge inaspettate carenze nella zona nevralgica, spingendo Allegri a inventarsi qualcosa, senza poterla immaginare”.