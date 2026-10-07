Gazzetta – Malagò commissario Figc, una mossa che non scontenta i club di Serie A

Esce Malagò, entra… Malagò. Sembra la trama di un film di bassa lega, ed è invece quanto è andato in scena ieri alla Giunta del Coni. Il presidente della Figc è stato nominato commissario della stessa, con il compito di portare a nuove elezioni, alle quali parteciperà da unico candidato. L’ex numero uno del Coni è stato eletto lo scorso giugno da non tesserato Figc, una possibilità non concessa dal regolamento. Ieri, è arrivata la soluzione davanti alla minaccia commissariamento: la nomina dello stesso Malagò a commissario della Federazione. Una risoluzione all’italiana, che ha soprattutto il compito di non scontentare i club di Serie A. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Adesso Malagò freme per ripartire, tanto che già oggi sarà convocata l’Assemblea elettiva per decidere il prossimo presidente: l’appuntamento è per il 14 dicembre alle 11 all’Hilton Airport Fiumicino. La giornata di ieri è andata esattamente come ci si aspettava. Malagò si è presentato all’appuntamento voluto da Buonfiglio poco dopo mezzogiorno, meno di un’ora prima della Giunta chiamata adecidere del destino della Federcalcio. Un confronto di una quarantina di minuti, per chiarire i termini del commissariamento: elezioni entro il 31 gennaio (ma Malagò come dicevamo ha fretta di riprendere il discorso interrotto, permettendo alla Federazione di lavorare al meglio con tutti i suoi organi visto che è decaduto il Consiglio federale), nessun sub-commissario e soprattutto la condivisa intenzione di far vivere un momento di serenità allo sport tutto. Alle 13 il via alla Giunta, pochi minuti e il commissariamento è servito, all’unanimità, anche con i tanto discussi voti di Bianchedi e Spina. Il passaggio delle 14 in Consiglio Nazionale diventa una pura formalità, pure qui voto compatto all’iniziativa – molto diversa da quella su cui si discuteva fino a pochi giorni fa – di Buonfiglio. Il solo commissariamento, senza dare quel preciso incarico a Malagò, avrebbe avuto tutt’altro impatto. Anche per questo la Lega Serie A, ovvero la componente che per prima ha pensato a lui come nuovo presidente federale, specifica di aver preso atto «con favore della decisione assunta dal Coni di affidare l’incarico di commissario a Giovanni Malagò. Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all’esame del Senato, l’organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali». Come dire, Malagò commissario sì, commissariamento per carità. Eppure di commissariamento parliamo. Il Consiglio federale è sciolto e Malagò gestirà tutto fino a nuove elezioni”.