Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli si presenta all’appuntamento di sabato al Maradona contro il Frosinone con soli 19 giocatori a disposizione. Dopo l’infortunio di Vergara, che nel corso della sua prima partita da titolare con la Nazionale ha subito un ko, il numero degli assenti è salito a undici dall’inizio della stagione. I dettagli mostrano che 27 partite sono state saltate dagli attuali giocatori infortunati, numero destinato a crescere.

Gli unici rientri nel gruppo di Allegri sono stati quelli di Meret, Spinazzola e Giovane, senza però cambiare la situazione di emergenza in mediana e sulle fasce. Se in difesa ci sono più opzioni disponibili, il centrocampo rimane ridotto a due sole scelte: Gilmour e Lobotka, entrambi reduci da impegni con le rispettive nazionali. Per l’attacco, Allegri può contare su Hojlund e diversi trequartisti come Politano, De Bruyne e Lang, oltre al rientrante Giovane, che offre flessibilità nel reparto offensivo.