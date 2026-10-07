Il Napoli si prepara per la sfida di sabato contro il Frosinone con una rosa ridotta a 19 calciatori a causa di una lunga lista di infortuni. Massimiliano Allegri, allenatore degli azzurri, deve affrontare questo avvio di stagione caratterizzato da numerosi problemi fisici nei suoi giocatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, già undici giocatori si sono fermati da inizio anno. L’ultimo infortunio riguarda Vergara, che è dovuto uscire durante la sua prima partita da titolare con la Nazionale contro la Turchia. Le situazioni variano da calciatori mai disponibili, come Marianucci e Buongiorno, a quelli che si sono fermati nel corso della stagione, come Giovane e McTominay.

In totale, si segnala che sono 27 le partite saltate dagli assenti e il numero potrebbe aumentare. Allegri dovrà quindi gestire con cautela le limitate risorse disponibili per affrontare il Frosinone, in un periodo che si preannuncia intenso per il Napoli.