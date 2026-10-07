Un episodio di grande umanità si è verificato nelle ultime ore all’esterno del centro sportivo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno. Secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa, Edoardo De Laurentiis, vicepresidente della SSC Napoli, è stato protagonista di un gesto che ha colpito i tifosi presenti.

Al termine di un’uscita dalla struttura, il dirigente ha indirizzato uno sguardo verso i sostenitori azzurri in attesa all’esterno, salvo poi rientrare immediatamente nel quartier generale. Dopo qualche minuto, il personale della sicurezza, su indicazione di De Laurentiis, si è avvicinato a un tifoso in sedia a rotelle invitandolo ad accedere all’interno del Centro Sportivo.

Il gesto testimonia l’attenzione della dirigenza partenopea verso la propria tifoseria, in particolare verso coloro che affrontano ogni giorno difficoltà aggiuntive ma non fanno mai mancare il proprio sostegno al Napoli. L’episodio rafforza il legame tra società e pubblico, sottolineando l’importanza dell’inclusività oltre i soli risultati sportivi.

Per altri dettagli sulle iniziative della dirigenza azzurra al Training Center, vedi anche l’articolo sulla recente visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, con incontri con Massimiliano Allegri e Giovanni Manna: De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Allegri e Manna, focus anche su Qualiano.