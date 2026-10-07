Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha visitato ieri il centro sportivo di Castel Volturno dove si è confrontato con l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. Come riportato da Tuttosport, il colloquio con Allegri e Manna sarebbe durato circa un’ora e si è svolto nella tarda mattinata, prima dell’allenamento previsto nel pomeriggio.

Durante l’incontro sono state approfondite le più recenti criticità tecniche e gestionali della squadra, ma il messaggio principale lanciato dal presidente è stato di "compattezza" e piena fiducia tecnica: «De Laurentiis ha ribadito a chiare lettere la piena fiducia nei confronti del tecnico», si legge. Non è emerso alcun ultimatum nei confronti di Massimiliano Allegri; anzi, la linea resta quella di monitorare attentamente la situazione della rosa, valutando eventuali interventi di mercato a gennaio solo in caso di uscite. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione degli infortuni, in vista delle prossime sfide decisive in Serie A.

De Laurentiis e il progetto a Qualiano: incontro con il sindaco

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il presidente De Laurentiis ha dedicato parte della sua permanenza in Campania anche ad approfondire il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano. Nelle ultime 48 ore ha incontrato il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, e i proprietari dei terreni individuati da tempo come possibile area per la nuova struttura. Presenti anche Bruno Discepolo, ex assessore all’Urbanistica di Napoli, che affianca De Laurentiis nella ricerca della "nuova casa azzurra".

Il negoziato per l’acquisto dei terreni è giudicato complesso ma in fase avanzata. Restano da limare alcune differenze economiche e aspetti tecnici, ma l’obiettivo resta quello di raggiungere l’accordo per offrire al Napoli un centro sportivo moderno e risolvere una questione aperta da oltre vent’anni. Il progetto permetterebbe anche la riqualificazione dell’area oltre lo stadio Santo Stefano di Qualiano.

Per ulteriori dettagli sulle strategie della dirigenza azzurra e la situazione infortuni, si rimanda anche all’approfondimento De Laurentiis a Castel Volturno: focus sul mercato e sulla squadra.