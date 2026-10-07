Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il futuro di Kevin De Bruyne sarà lontano dal Napoli e dall’Europa al termine della stagione. Come rivelato dallo stesso Konur sul suo profilo X, il club partenopeo non eserciterà l’opzione di rinnovo presente nel contratto del centrocampista belga, che va in scadenza a giugno 2027.

I colloqui per il prolungamento tra De Bruyne e il Napoli sono fermi e la società ha scelto di non rinnovare: questa decisione apre la strada a una cessione a parametro zero nella prossima estate. De Bruyne, tra i centrocampisti più rappresentativi dell’ultimo decennio europeo, potrà dunque trasferirsi senza alcun corrispettivo economico a fine stagione.

La prospettiva di ingaggiare un giocatore del suo spessore senza il pagamento del cartellino ha subito riacceso gli interessi della Major League Soccer. Secondo sempre Ekrem Konur, sono tre i club della MLS intenzionati a inserirsi nella corsa per De Bruyne: il San Diego FC, club californiano di recente fondazione desideroso di rafforzare la propria immagine, l’Inter Miami guidata da David Beckham che mira ad aggiungere il belga alla lista dei suoi campioni, e il Chicago Fire, deciso a portare in squadra un nuovo leader con una carriera di livello internazionale.

Ad oggi non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito a offerte presentate, ma la nuova sessione di mercato potrebbe portare a un trasferimento significativo per la MLS e per la carriera di Kevin De Bruyne.