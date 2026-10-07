CdS – Nazionali, oggi rientrano Di Lorenzo e De Bruyne, domani Lobotka e Gilmour

Ieri sono tornati a lavoro Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic, impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. Non sio però degli unici calciatori che Allegri aspetta di riabbracciare. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, oggi sono previsti i rientri di Giovanni Di Lorenzo e di Kevin De Bruyne, mentre domani torneranno gli ultimi due: Lobotka e Gilmour. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Oggi toccherà a Di Lorenzo e De Bruyne rientrare in gruppo. Gli ultimi a tornare, come da programma, saranno Lobotka e Gilmour, che ieri hanno concluso il ciclo di partite con le rispettive nazionali e ora sono in viaggio. Avranno poche sedute a disposizione per unirsi ai compagni ma la loro presenza sarà fondamentale essendo gli unici centrocampisti di ruolo in organico disponibili”.