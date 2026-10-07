CdS – Napoli-Frosinone, si va verso il sold out. Esauriti diversi settori e scarsa disponibilità per altri

Si va verso il sold out per Napoli-Frosinone, ritorno in campo degli azzurri dopo la lunga sosta delle Nazionali Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la prevendita racconta di come diversi settori dello stadio siano esauriti. Quelli rimanenti invece, registrano una scarsa disponibilità. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Per sabato, intanto, si va sempre più verso il pienone. La città ha voglia di tornare a Fuorigrotta. Lo dice la prevendita: da giorni esaurite le Curve e i Distinti superiori, appena pochi biglietti disponibili per la Tribuna Nisida mentre è bassa la disponibilità per tutti gli altri settori del Maradona”.