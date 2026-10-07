CdS – Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: niente cambio modulo ma tanta scelta in attacco. I dettagli

Il Napoli prepara la sfida al Frosinone, la grande sorpresa di quest’avvio di campionato. Partita che andrà in scena al Maradona sabato 10 ottobre alle ore 20:45. Allegri è costretto a bocciare il cambio modulo a causa degli infortuni sopraggiunti in Nazionale, e tornerà al classico 4-3-3. Riavrà però a disposizione Meret, Marianucci, Spinazzola e Giovane, con Badiashile che potrebbe agire da terzino sinistro vista l’emergenza nel ruolo. C’è più scelta in attacco, dove scalpita Lucca per un posto da titolare, e allo stesso tempo si può puntare su un Neres maggiormente atletizzato, Politano e Lang. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Tra i pali tornerà Meret, con Milinkovic-Savic alle sue spalle. Ripristinate le gerarchie d’inizio anno. La difesa può restare a quattro anche se per giorni è stata provata la linea a tre prima degli infortuni di Favasuli e Olivera. Con Di Lorenzo, ci sarebbero i soliti Rrahmani e Rafa Marin mentre a sinistra, oltre al rientrante Spinazzola, unico vero terzino sinistro di ruolo in rosa, resta come opzione eventuale – e di emergenza – il solo Badiashile come mancino, un colosso alto quasi due metri che ha giocato appena due partite in carriera da terzino sinistro. Alle loro spalle, al centro, ecco Beukema e Marianucci. Diverse soluzioni dietro, ma non in mediana. Nella zona nevralgica del campo dove servirebbero sempre forze fresche. A centrocampo, aspettando McTominay e Anguissa, ne restano due: Gilmour e Lobotka. Dietro Hojlund, altro spiraglio d’abbondanza: sulla linea dei trequartisti ci sono Politano, De Bruyne e Lang, ovvero lo stesso reparto sceso in campo al Franchi contro la Fiorentina – come il centrocampo – prima della lunga sosta per le nazionali. Volendo, almeno qui ci sono soluzioni alternative e quindi Allegri, in teoria, potrebbe concedersi qualche attimo di riflessione. A destra o a sinistra potrebbe agire anche Neres, ad esempio, e poi è rientrato Giovane, jolly prezioso utile sia sulle fasce che dietro la punta. E anche come falso nove. Sempre in avanti Lucca è sempre lì che scalpita, però lui può agire solo da centravanti che è il ruolo di Rasmus l’intoccabile e galvanizzato dai tre gol in nazionale con la sua Danimarca”.