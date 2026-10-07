CdS – Infortunio Vergara, i tempi di recupero: lo scenaro più probabile è quello del mese di stop

Non c’è pace per il Napoli. Dopo Favasuli e Olivera, si ferma per infortunio anche Antonio Vergara. Gli esami clinici ieri hanno confermato le ipotesi peggiori. Si tratta di una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Uno degli infortuni più temuti dai calciatori e da curare con estrema delicatezza perché il muscolo insiste sulla caviglia e viene sollecitato in ogni appoggio”. Ma, quante partite salterà il classe 2003? La miglior delle ipotesi, seppur fortemente ottimistica, racconta di 3 settimane. Si va però verso lo stop di circa un mese, che lo renderebbe disponibile subito dopo la sosta di novembre. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Nella migliore delle ipotesi Vergara potrebbe rientrare tra circa tre settimane, ma lo scenario più probabile fissa lo stop attorno al mese. Il classe 2003 aveva sfruttato la sosta per confermare la costante crescita mostrata in questo inizio di stagione. Se la tabella di marcia sarà rispettata salterà le sfide con Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio, oltre alle gare di Champions con Villarreal, Bodo Glimt e Porto. Il rientro appare programmato per la ripresa dopo la sosta di novembre. Per Allegri è un’assenza pesante nel pieno del tour de force, ma Vergara farà di tutto per bruciare le tappe e tornare a disposizione”.