CdS – Fattore McTominay, con lui in campo il Napoli ha vinto nel 59% delle uscite. I dettagli

L’assenza di Scott McTominay dai campi di gioco si è fatta sentire eccome. Lo scozzese, costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per essersi sottoposto ad un intervento di ablazione, è un punto di forza del Napoli. A certificarlo sono i numeri: con lui gli azzurri hanno vinto nel 59% delle occasioni, mentre in caso di sua assenza la percentuale scende al 40. Un fattore chiarissimo. Lo racconta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “McT manca dal Como, 30 agosto. Titolare a Genova e poi al Maradona, out dall’Inter in poi. Un’assenza pesante, per il Napoli, certificata dai numeri. Con Scott in campo la squadra azzurra ha vinto il 59% delle partite, 48 su 82; senza, la percentuale scende al 40, appena 6 vittorie su 15. Fattore McT per Max. Un giocatore determinante, Mvp al primo anno in Italia, uomo copertina del tricolore con Conte, 27 gol in due anni e meritata investitura da leader riconosciuto da tutto il gruppo. Tecnico e non solo. Manca l’ultimo passaggio, essenziale, per ritrovarlo”.