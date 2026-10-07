Massimiliano Allegri ha discusso del mercato di gennaio durante un incontro a Castel Volturno con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Nel corso del confronto, è emersa l’esigenza di rinforzare il centrocampo del Napoli con un innesto fisico e affidabile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo ideale per il club partenopeo è Mamadou Coulibaly del Monaco, un centrocampista giovane ma con un’esperienza già consolidata, capace di apportare solidità alla mediana. Questa scelta risponde alle esigenze tattiche di Allegri e mira a garantirgli un giocatore con potenza atletica e un bagaglio calcistico adeguato.

In caso di complicazioni nella trattativa per Coulibaly, Manna ha già individuato un’alternativa in Adem Zorgane, centrocampista algerino dell’Union Saint-Gilloise. Zorgane, oltre a possedere le necessarie qualità fisiche, vanta anche una buona capacità di palleggio, rendendolo un profilo complementare per il centrocampo azzurro. La strategia del Napoli per il mercato invernale si sta delineando, con due candidati già sul tavolo.