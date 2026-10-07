Come riporta il quotidiano spagnolo AS, il Villarreal deve fare i conti con l’infortunio di Tajon Buchanan in vista delle prossime sfide di Liga e Champions League, tra cui la gara contro il Napoli. L’esterno canadese è tornato dagli impegni con la nazionale accusando problemi muscolari ai flessori.

La presenza di Buchanan contro il Real Madrid nel fine settimana e soprattutto contro il Napoli, in programma martedì in Champions, è attualmente in dubbio. Il giocatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti, come riferito da AS: "Inizialmente si parlava di un problema al bicipite femorale, ma il giocatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti al suo arrivo al club nelle prossime ore".

Sul fronte recuperi, il tecnico Inigo Perez può sorridere per il ritorno in gruppo di Santi Comesaña, rientrato in allenamento dopo quasi tre settimane di stop per un infortunio alla caviglia. Anche Juan Foyth prosegue regolarmente gli allenamenti con la squadra. Hanno fatto ritorno dalle rispettive nazionali anche Nicolas Pepé, Logan Costa e Ilias Akhomach, quest’ultimo senza problemi fisici. Sono invece attesi a breve Renato Veiga e Pape Gueye.