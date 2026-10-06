Hojlund e De Bruyne tornano al Napoli con quattro gol

La sosta per le nazionali ha sorriso al Napoli. Tra il 1° e il 4 ottobre Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne hanno segnato quattro gol con Danimarca e Belgio, due a testa. Torneranno entrambi a Napoli con il gol nelle gambe, e alla vigilia della ripresa della Serie A questo vale più di qualsiasi settimana di allenamento.

Un gol nella sconfitta

Ha aperto Hojlund. Il 1° ottobre la Danimarca ha ospitato il Portogallo in Nations League ed è stata battuta 2-4, nonostante l’attaccante del Napoli avesse momentaneamente rimesso in parità i padroni di casa. Poi i portoghesi hanno chiuso i conti. Il gol di Hojlund è rimasto una riga nel tabellino di una sconfitta.

Per un attaccante, però, quella riga pesa. Le punte si giudicano dai gol. Segnare a una nazionale di prima fascia (anche in una serata storta) è meglio che girare a vuoto per novanta minuti. Tanto più che nella stessa sosta lo aspettava un’altra partita, e lì avrebbe segnato il gol decisivo.

Doppietta di De Bruyne in 83 minuti

Il giorno dopo è stato il turno di De Bruyne. Il Belgio ha travolto la Turchia 3-0, e due dei tre gol sono suoi.

Il primo è arrivato al 10′. De Bruyne ha saltato il difensore e dal limite dell’area ha calciato rasoterra. Il secondo è arrivato nella ripresa, ed è forse ancora più bello. Una botta da circa venticinque metri, con il pallone finito all’incrocio. All’83’ il centrocampista è uscito. Pare che la panchina belga abbia semplicemente voluto risparmiarlo, perché sul 3-0 tenere in campo il leader non aveva più senso.

De Bruyne è arrivato al Napoli dal Manchester City nell’estate 2025. A Napoli da lui ci si aspettano gli assist, ma i tiri dalla distanza, con cui per anni ha deciso partite in Inghilterra, qui sono apprezzati altrettanto. Contro la Turchia hanno funzionato entrambe le soluzioni: il rasoterra dopo il dribbling e la conclusione da lontano all’incrocio.

I soldi dietro la sosta

La UEFA ha lanciato la Nations League nel 2018 per sostituire le amichevoli senza storia con qualcosa di più sensato. Oltre alla classifica, il torneo ha portato con sé diritti tv e spazi pubblicitari durante le dirette. In diversi Paesi tra gli inserzionisti di queste trasmissioni ci sono operatori di scommesse e casinò online, e per loro le giornate delle nazionali sono una voce importante del budget pubblicitario. Wild Tokyo Casino è uno degli operatori di questo mercato. Su https://wildtokyobonus.bet/ il casinò offre poker, baccarat e crash game, oltre alle classiche slot. Anche il Napoli, in questo giro, ha il suo interesse. Più i suoi giocatori si mettono in mostra con le nazionali, più cresce il valore del marchio del club.

Il rigore vincente di Hojlund

Il 4 ottobre Hojlund è tornato a segnare, e stavolta il suo gol è valso la vittoria. Contro il Galles il punteggio è rimasto a lungo fermo, finché al 75′ la Danimarca non si è vista assegnare un rigore. Sul pallone è andato lo stesso Hojlund, che ha trasformato. Non tutti se la sentono di calciare dal dischetto sullo 0-0 a un quarto d’ora dalla fine, perché un errore in quel momento di solito costa punti. Hojlund, invece, non ha sbagliato. La Danimarca ha vinto 1-0.

L’attaccante è rimasto in campo 87 minuti. Due partite di fila in gol, e nella seconda la sua rete è stata decisiva.

Cosa significa per il club

Di solito per i club la sosta di ottobre è un rischio. I giocatori attraversano l’Europa in aereo, mettono minuti nelle gambe in sistemi di gioco diversi e a volte tornano infortunati. Stavolta è andata diversamente. Entrambi gli uomini offensivi del Napoli hanno giocato quasi tutto il tempo e hanno segnato. Quattro gol in quattro giorni. Hojlund è andato a segno in due partite di fila, De Bruyne in una sola, ma con una doppietta. Quando a Napoli riprenderanno le partite di club, l’attacco non dovrà rimettersi a cercare la fiducia. A quanto pare, l’ha già ritrovata.