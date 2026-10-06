Galliani: “Quando vi sono tutti questi infortuni c’è qualcosa che non va”

L’infortunio subito da Antonio Vergara va ad aggiungersi alla lunga lista di infortuni patiti dai calciatori del Napoli in questo inizio di stagione.

Gianluca Galliani ha espresso il proprio pensiero manifestando una seria problematica: “Quando si hanno così tanti infortuni con così tanta continuità qualcosa che non vada bene evidentemente c’è. Io credo che sicuramente gli infortuni hanno condizionato la partenza del Napoli, è un problema che a Napoli si trascina da un anno. Quando tu non hai i McTominay, Anguissa al massimo della loro forma è normale che fai fatica. La parola chiave è proprio quella, prevenzione“.