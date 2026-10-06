Del Genio: “I Nazionali del Napoli han fatto vedere ad Allegri come si gioca”

I calciatori del Napoli impegnati nelle proprie nazionali, hanno dimostrato il proprio valore essendo i migliori delle proprie compagini.

Paolo Del Genio, durante un intervento su YouTube a Napolità ha evidenziato ciò: “Il codice ci dice che c’è stata una riunione segreta tra tutti gli allenatori delle varie nazionali e i calciatori che militano nel Napoli e nelle loro nazionali. Una riunione segreta, qui non so se dirti pro o contro Allegri. Faccio fatica a trovare la parola giusta, perché da un certo punto di vista potrebbe sembrare pro Allegri: ‘Caro mister, ti facciamo vedere come utilizzarci’. Oppure i giocatori: ‘Ti facciamo vedere noi come preferiamo essere utilizzati e guarda che qualità abbiamo se veniamo utilizzati in un certo modo‘.

Quindi potrebbe essere pro Allegri, se Allegri cogliesse, come ci auguriamo, questi spunti chiari, queste informazioni chiare che sono arrivate da queste partite: il tipo di calcio che serve per esaltare le qualità indiscutibili dei suoi calciatori. Perché anche Lobotka e Gilmour sono stati migliori in campo con Slovacchia e Scozia, per non parlare di De Bruyne e Hojlund, che sono stati tra i migliori in campo di Belgio e Danimarca. Ma tra i migliori, tra i top 11 di tutta la Nations League, sono stati De Bruyne e Hojlund. No, sto esagerando? Non credo”.