Cosenza: “Finanziamento da 150 milioni confermato per lo stadio Maradona”

Uno dei temi più caldi a Napoli riguarda il restyling dello stadio Maradona.

L’assessore Edoardo Cosenza, sui propri social ha aggiornato dichiarando che è stato approvato un finanziamento: “Il Cipess ha confermato il finanziamento dei 150 milioni per il rifacimento dello Stadio Maradona. Grazie a Roberto Fico. Ha mantenuto una promessa non facile, proponendo un’importante rimodulazione di fondi e rimediando a precedenti stranezze sui finanziamenti stadi in Regione. Napoli è Napoli. Grazie al Governo e, in particolare, ai Ministri Abodi e Foti. Obiettivamente, nell’ambito dello sport il Governo non sta guardando al colore politico, la sinergia con Napoli è molto forte: con America’s Cup, la partita di esordio della nazionale di Pallavolo e adesso lo Stadio. Grazie al Comune di Napoli, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale, ai tanti uffici fortemente coinvolti in questa complessa vicenda. Ed in definitiva: FNS, dove N è Napoli squadra ma soprattutto Napoli Città. Sempre più una Città Squadra”.