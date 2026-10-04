Pjanic: “Con Allegri siamo amici, gli auguro il meglio”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve vincente di Massimiliano Allegri, durante il Festival dello Sport di Trento ha parlato del suo rapporto con il suo ex mister e attualmente al Napoli: “Allegri è stato molto importante. Un allenatore che è riuscito a dare a tutta la squadra compattezza nel modo in cui ci ha messo sul campo. Abbiamo reso facile vincere, oggi si vede che vincere uno scudetto non è facile per nessuno: all’epoca lo sembrava. Lui era l’architetto di tutto, mi fece diventare un giocatore più serio e quadrato nel campo, per me è stato molto importante e oggi siamo amici, gli voglio veramente bene e gli auguro tutto il meglio.

L’Inter è favorita per la rosa poi ci sono il Napoli e la Roma. La Roma può sognare lo scudetto. Sono belli da vedere, fa piacere guardarli, giocano bene e se davanti Dybala sta bene, con Malen possono davvero riportare lo scudetto a Roma. È la squadra che merita di più al momento”.