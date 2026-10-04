Napoli, Vergara si racconta: “Vestire la maglia dell’Italia è qualcosa di unico”

Antonio Vergara si racconta. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nella quale ha affrontato diversi temi legati al suo percorso calcistico, soffermandosi in particolare sull’esordio con la maglia della Nazionale italiana contro la Francia e sulle proprie ambizioni in azzurro.

Il giovane centrocampista ha descritto le sensazioni vissute nel suo debutto con l’Italia, sottolineando il significato speciale di indossare la maglia della Nazionale: “È stata un’emozione enorme: vestire i colori dell’Italia è qualcosa di unico, veramente speciale. In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Nessun rimpianto per il risultato”.





