Napoli, sfida Vergara-De Bruyne: chi sarà titolare contro il Frosinone?

La sfida per un posto da titolare nel Napoli entra nel vivo. Antonio Vergara e Kevin De Bruyne sono al centro dell’analisi dell’edizione odierna de Il Mattino, che mette a confronto i rispettivi minutaggi in questo avvio di stagione e prova a individuare chi potrebbe partire dal primo minuto contro il Frosinone, sabato 10 ottobre.

Come sottolinea il quotidiano, il destino dei due centrocampisti sembra essersi intrecciato da diversi mesi. Massimiliano Allegri è chiamato a scegliere di settimana in settimana chi schierare da mezzala o da sottopunta.Finora il belga ha avuto la meglio in termini di impiego: 353 minuti per De Bruyne contro i 162 di Vergara. Numeri che testimoniano la maggiore continuità concessa da Allegri a KDB.

Entrambi, però, rientreranno dagli impegni con le rispettive Nazionali in ottime condizioni. E proprio in vista della gara contro il Frosinone, Il Mattino individua un possibile favorito: “Oggi, Antonio parte in vantaggio. Ma la gara per un posto durerà ancora qualche giorno dopo il rientro”.