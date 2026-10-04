Napoli, infortunio Favasuli: Allegri perde il terzino, stop da valutare

Il Napoli perde Costantino Favasuli per infortunio. Il terzino classe 2004 si è fermato durante la gara dell’Italia U21 contro l’Armenia a causa di un trauma muscolare.
Gli esami svolti successivamente hanno evidenziato un problema fisico che costringerà il calciatore a fermarsi. Restano da stabilire con precisione i tempi di recupero, ma le prime sensazioni non sarebbero particolarmente incoraggianti.
Come riportato dal Corriere dello Sport, il rischio è che Favasuli possa restare lontano dal campo per un periodo piuttosto lungo. Una situazione da monitorare per Massimiliano Allegri, in attesa di conoscere l’entità dello stop.