Italia, spazio ai giovani: Vergara protagonista

“Italia, la bella gioventù” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina odierna. La Nazionale di Roberto Mancini guarda al futuro con Kayode, Vergara e Sebastiano Esposito, simboli di un ricambio generazionale che ha già visto esordire 64 giocatori diversi nelle 64 partite del commissario tecnico.

Tra i giovani azzurri c’è anche il talento del Napoli, che ha raccontato il proprio approccio alla Nazionale con parole semplici: “Cerchiamo divertimento e felicità”. Domani a Bologna è in programma la sfida contro la Turchia. Mancini valuta sei o sette cambi rispetto all’ultima formazione, con Nicolò Barella pronto a tornare titolare.