Immobile: “Mancini è stata la scelta giusta, devo scusarmi con Klopp”

Ciro Immobile, bomber azzurro e della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera in cui ha evidenziato come la scelta di Roberto Mancini sia stata quella giusta: “Mancini è stata la scelta migliore, tutti si stanno accorgendo che non è un déjà vu o, peggio, un amarcord. Lui ha la capacità di creare gruppo, non arriva nello spogliatoio o in allenamento a incasinarti la testa. Cerca qualità morali, sa che sono importanti come quelle tecniche. All’Europeo la forza era rappresentata da molti giocatori che erano capitani nei loro club di appartenenza, e fu una spinta sul fronte dell’esperienza. Oggi ha convocato i ragazzi, ha dimostrato di avere fiducia, li ha caricati. Motivati. Nessuno si tirerà indietro, i risultati del cambiamento sono già visibili. Coinvolge tutti alla stessa maniera, è riuscito a unire attorno a una causa comune. Il campo è soltanto loro. Le polemiche, tutte, restano fuori.

Chi mi ha dato di più? Simone Inzaghi, dal punto di vista umano soprattutto, è unico. Ci siamo frequentati anche con le famiglie. A chi devo chiedere scusa? A Klopp, strano, eh? Ma al Borussia io ero troppo giovane, lui a fine ciclo. Dovrei chiedergli scusa“.