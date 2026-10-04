Del Genio: “Allegri deve cambiare. Il calcio del Napoli non è adatto a KDB”

Paolo Del Genio, giornalista locale, ha sottolineato l’esigenza del Napoli di cambiare e rendere più protagonista Kevin De Bruyne.

Nel corso di un intervento al canale YouTube di Napolità, il giornalista ha evidenziato il rendimento del campione ex Manchester City con la propria Nazionale: “De Bruyne? Io ho visto 2-3 accelerazioni spaventose anche col Napoli, 5-6 fatte col Belgio a partita, perché al Napoli fa un calcio che non è adatto assolutamente alle caratteristiche di De Bruyne. Allora deve sacrificarsi come Højlund che deve giocare 2 palloni a partita nell’area di rigore avversaria? De Bruyne deve ricevere la palla negli ultimi 30-40 metri 2-3 volte a partita? Se dobbiamo andare avanti così e sperare nella giocata non so dove arriviamo, penso da nessuna parte”.