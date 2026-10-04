Corriere della Sera: “Di Lorenzo non ha alzato il livello della Nazionale”

Il Corriere della Sera ha analizzato la prestazione coraggiosa della Nazionale Italiana contro la Francia, che ha portato ad un pareggio 1-1 nella terza giornata di Nations League.

Il giornale ha evidenziato come il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo sia tra i calciatori che non hanno portato i risultati sperati: “Calafiori con Spalletti e Gattuso era centrale, con Mancini gioca terzino sinistro come nell’Arsenal. Kayode poteva essere chiamato allo spareggio Mondiale e la scelta di continuare con Di Lorenzo terzino destro, già bocciata all’Europeo, non ha alzato il livello della squadra, anzi“.