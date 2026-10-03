TMW – Rinnovo di Anguissa sempre più in bilico. Il punto sulla situazione.

Alla fine di questa stagione, il Napoli avrà parecchi giocatori in scadenza di contratto e dovrà decidere se accelerare sui loro rinnovi o fare un cambio generazionale.

Tra questi c’è sicuramente Anguissa che per rinnovare ha chiesto ben 6 milioni di euro all’anno come stipendio. Tale richiesta è stata declinata da subito dalla società partenopea che ha come obiettivo non solo quello di ringiovanire la rosa ma anche di abbassare il monte ingaggi.

Tuttavia, per non perdere l’ex Fulham a zero il Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb, sta pensando di cederlo già a gennaio in modo da poter comunque raccimolare qualcosa da poter poi reinvestire su un eventuale sostituto.