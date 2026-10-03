Infortunio Favasuli – Ci sono i risultati degli esami. Ecco quanto starà fuori

Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale under 21, Favasuli si è sottoposto ad esami strumentali per sapere i dettagli sul suo infortunio rimediato nel match contro l’Armenia.
Ecco il comunicato del Napoli:
“Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l’iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center”.
L’ex Catanzaro dovrà stare fuori per circa un mese e mezzo e tornerà a disposizione solo dopo la sosta di novembre.