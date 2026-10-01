Tuttosport – Juventus, occhio ai calciatori in scadenza: piace anche Lobotka. Ma c’è un dettaglio in favore di ADL

Scritto da:
Elia Falco
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La Juventus ha intenzione di tornare sul mercato dei calciatori svincolati, tanto da creare una vera e propria lista a riguardo. Tra gli obiettivi più appetibili, riporta Tuttosport, c’è anche Stanislav Lobotka, pupillo del tecnico Luciano Spalletti già ai tempi del Napoli. A complicare i piani bianconeri c’è però un’opzione in favore di De Laurentiis presente nel contratto dello slovacco. Questa, consentirebbe il suo rinnovo automatico fino al 2028, escludendolo da un certo tipo di discorsi. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“A centrocampo, due i nomi più intriganti: Stanislav Lobotka del Napoli (anche per lui, però, pende l’opzione che De Laurentiis può sottoscrivere in autonomia per un’altra annata) e Mateo Kovacic, evidentemente a fine ciclo col Manchester City. Lobotka è un sogno di Spalletti, Kovacic un’ambizione che porterebbe un notevole impulso vincente”.

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