SSC Napoli – Report allenamento odierno: Si rivede Giovane in gruppo, allenamento personalizzato per 4 azzurri

SSC Napoli Training Center– Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione.

Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo.

Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Per McTominay personalizzato in campo.

Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo.