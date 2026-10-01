SSC Napoli – Report allenamento odierno: Si rivede Giovane in gruppo, allenamento personalizzato per 4 azzurri

Scritto da:
Ivan Holmes
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SSC Napoli Training Center– Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione.

Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo.

Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Per McTominay personalizzato in campo.

Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo.

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