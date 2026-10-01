Nazionali, oggi in campo 4 calciatori del Napoli: è il turno di Favasuli e dell’Under 21. I dettagli

Dopo un giorno di stop, tornano in campo le Nazionali. Con esse, si apprestano a scendere in campo alcuni calciatori del Napoli. Il primo di questi sarà Costantino Favasuli, convocato dal tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini in vista di una delicata serie di sfide che vedrà gli azzurrini cercare di conquistare la qualificazione all’Europeo di categoria. L’avversaria sarà l’Armenia, con gara che si disputerà alle ore 18:30. In serata, sarà invece il turno della Nations League. Spazio a Rasmus Hojlund, che nelle ultime due uscite con la Danimarca ha siglato un gol nella sconfitta contro la Norvegia e propiziato un’autorete nella vittoria contro il Galles. La sfidante sarà il Portogallo. In campo anche Vanja Milinkovic-Savic, la cui Serbia vuole invertire il trend delle due sconfitte rimediate contro Grecia e Olanda. La sfida sarà alla Germania di Jurgen Klopp. Cercherà di guadagnarsi il suo spazio anche Noa Lang, convocato da Xavi in questa sua prima alla guida degli Oranje. Trasferta in Grecia per i suoi, contro una selezione che sta dando prova di avere enormi margini di crescita. Queste tre sfide verranno disputate alle ore 20:45.