Il Mattino – Rinnovo McTominay, ci saranno nuovi appuntamenti ma ADL non cede sull’ingaggio. Rischio cessione già a gennaio?

Giovanni Manna e l’entourage di Scott McTominay si sono dati nuovi appuntamenti per parlare del rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis considera inaccettabile la richiesta di oltre 8 milioni di ingaggio arrivata dai genitori dello scozzese. Dunque, senza un accordo, si fa sempre più vivo lo spettro di una cessione: che sia nell’estate 2027 per evitare che si arrivi a scadenza o addirittura già a gennaio. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Qualche piccolo passo avanti sul fronte del prolungamento c’è stato in questi giorni: almeno, Manna e lo staff di McTominay hanno scambiato messaggi per fissare nuovi appuntamenti. La richiesta di prolungamento fatta dai genitori di Scott supera gli 8 milioni e De Laurentiis la considera inaccettabile. Ovviamente, con la scadenza a giugno del 2028, il rischio è perderlo già la prossima estate, proprio per evitare la beffa dell’arrivo a scadenza. E la grande paura è che già a gennaio, lo spettro di una offerta choc possa mettere il Napoli nella condizione di valutare il suo addio. Ipotesi, chiaro. Ma meglio stare sul chi va là”.