Il Mattino – Rinnovi Napoli, chiusi Marianucci e Rrahmani ma rimangono i nodi Meret e Lobotka. I dettagli

Giovanni Manna, Ds del Napoli, è al lavoro per quanto riguarda i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori. Se quelli di Marianucci e Rrahmani possono considerarsi siglati, vanno risolti al più presto i nodi riguardanti Meret e Lobotka. Se per lo slovacco si può ragionare con più tranquillità in quanto nel suo accordo vi è un prolungamento automatico, non si può dire lo stesso per il friulano, che è attualmente in scadenza. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Manna ha chiuso per il prolungamento del contratto di Marianucci. Con Rrahmani è già tutto fatto. Ma i nodi ci sono, eccome: il rinnovo di Meret e quello di Lobotka. Il Napoli ha una opzione per un altro anno per lo slovacco, quindi non c’è l’acqua alla gola. Per Alex, invece, la fretta c’è. Ma il friulano ha già vinto uno scudetto con Spalletti giocando in scadenza. Quindi, nessun problema”.