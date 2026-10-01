Gazzetta – Francia-Italia, le scelte di Mancini: confermato Kayode, Vergara verso la panchina

Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini. Appuntamento domani venerdì 2 ottobre alle 20:45 contro la Francia di Zidane. Il Ct, riporta La Gazzetta dello Sport, ha intenzione di puntare ancora su Kayode, relegando Di Lorenzo in panchina. Davanti, Vergara è in ballottaggio per una maglia da titolare all’ala destra con Maldini, con il secondo attualmente in vantaggio. Di seguito, le probabili scelte.

“Davanti a Donnarumma giocheranno Kayode, uno tra Scalvini-Mancini, Bastoni e Calafiori al rientro. In mezzo, quattro per tre posti: Barella, Tonali e Fagioli sono “insidiati” da Frattesi che, per caratteristiche, sarebbe l’alter ego dell’interista. Più indecifrabile l’attacco. Pio sembra giocarsi con Kean la maglia 9, con ai lati Maldini (o Vergara) a destra e uno tra Cambiaghi e Seba Esposito sull’altra fascia. Con Cambiaghi ci sarebbe la possibilità di infoltire la mediana in alcune fasi di gioco, mantenendo tre centrali (Scalvini, Bastoni, Calafiori) e disegnando una mediana a cinque con Kayode a destra e il bolognese a sinistra. Davanti, le due punte si avvicinerebbero. Tanto, decide Mancini. E sempre all’ultimo”.