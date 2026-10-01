CdS – Verso Napoli-Frosinone, Allegri potrebbe recuperare tre azzurri. La situazione

Il Napoli prosegue la sua preparazione in vista del ritorno in campo contro il Frosinone, in programma per sabato 10 ottobre alle ore 20:45. Per il match del Maradona, Allegri conta di recuperare Meret, Marianucci e Spinazzola, i cui progressi sembrano evidenti. Vanno invece monitorati con più attenzione Anguissa e Alisson Santos. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Prosegue il suo recupero McTominay, ieri in campo per seguire la sua tabella personalizzata. Per la ripresa, il Frosinone il 10 ottobre al Maradona, l’allenatore spera comunque di ritrovare Meret e Marianucci, che fanno progressi. Anche Giovane è vicino al rientro: ieri ha lavorato in parte in gruppo. Così come Spinazzola. Ci vorrà qualche giorno in più, invece, per Alisson. Per Anguissa condizioni da monitorare costantemente”.