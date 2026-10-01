CdS – Napoli, è già conta delle assenze per Allegri: accumulate 27 partite di stop complessivi! I dettagli

In queste prime giornate, Massimiliano Allegri ha già dovuto far conto a un cospicuo numero di assenze per infortunio. Il numero complessivo di defezioni, riporta Il Corriere dello Sport, è di 27. Con in cima alla lista Buongiorno e Marianucci (entrambi assenti per 6 gare), ma anche dovendo tenere conto del pesante stop di McTominay (al momento di 4 partite) per una procedura di ablazione. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“In cima alla lista ci sono Buongiorno e Marianucci, entrambi a quota 6 gare saltate. Dodici assenze complessive per due difensori centrali su cui il club aveva puntato molto. Buongiorno, dopo l’intervento chirurgico alla radice del menisco mediale del ginocchio destro, non tornerà a disposizione prima del 2027. Marianucci, invece, si avvicina al rientro dopo la lesione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro: per lui la sosta rappresenta l’ultimo tratto verso il rientro in gruppo. Centrocampo? A quota 4 c’è McTominay, fermato dalla procedura di ablazione dello scorso 8 settembre: lo scozzese sta sfruttando la pausa per completare il recupero senza la pressione del calendario: si allena ancora a parte, ma presto rientrerà in gruppo. Quattro le gare saltate anche da Giovane a causa dell’operazione per l’ernia inguinale (in altre due occasioni è andato soltanto in panchina). A completare il quadro in mediana ci sono le 2 assenze di Anguissa, fermatosi ulteriormente dopo il problema muscolare accusato contro la Fiorentina. Un’infermeria affollata proprio nel momento in cui Allegri cercava continuità nell’assetto di centrocampo, che non ha mai avuto al 100% quelli che l’anno scorso tutti chiamavano i Fab Four. Il conto delle 27 defezioni complessive si completa tra attacco, corsie e porta: 2 partite saltate a testa per Alisson Santos (lesione al bicipite femorale sinistro) e Meret (problema all’adduttore), oltre all’unica gara saltata da Spinazzola per la contrattura patita pochi giorni prima dell’ultima trasferta a Firenze. Un bilancio che non rappresenta un punto di non ritorno, ma che resta un campanello d’allarme per una squadra impegnata su più fronti e attesa da un tour de force fino alla prossima sosta per le nazionali. Alla ripresa, la prima buona notizia per Allegri potrebbe arrivare proprio dallo staff medico: Meret e Marianucci sono pronti al rientro, McTominay è vicino al ritorno e Anguissa viene monitorato costantemente”.