CdS – De Bruyne, nel contratto un’opzione fino al 2028: verrà esercitata?

Quale sarà il futuro di Kevin De Bruyne con il Napoli? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è ancora tutto da scrivere per quanto riguarda un eventuale prolungamento di contratto fino al 2028. Nell’accordo firmato dal belga nel 2025, è presente un’opzione di prolungamento annuale. Ma, perché questa venga esercitata, è ancora tutto da vedere. “Verrà poi anche il momento di riflettere sul destino di De Bruyne, che nel 2025 aveva firmato un biennale ma con opzione di prolungamento di un altro anno, fino al 2028. Verrà esercitata? Si vedrà”.