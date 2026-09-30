Tuttosport – Euro2032, Napoli in gioco con altre due città. Escluso il nuovo stadio di De Laurentiis





Ieri, il Comune di Napoli ha presentato il progetto ufficiale di rifacimento del Maradona in vista di Euro2032. Ma, quali sono le possibilità che possa rientrare tra le città ospitanti della manifestazione? Riporta Tuttosport, il capoluogo partenopeo al momento si gioca la sua candidatura contro Firenze e Palermo, pur godendo di un vantaggio di natura geopolitica. Fuori dai giochi il nuovo stadio voluto da Aurelio De Laurentiis. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Se i candidati erano 16, la lista che partirà da Roma ne comprenderà almeno 11-12, con più certezze che dubbi da fugare nelle ultime ore: oltre allo Stadium di Torino, ci saranno il futuro stadio di Milano, l’Olimpico e il futuro stadio di Pietralata a Roma, il Franchi di Firenze, il Maradona di Napoli, il futuro Gigi Riva di Cagliari (oggi è prevista la pubblicazione dell’atteso bando di gara internazionale), il Barbera di Palermo, il Via del Mare di Lecce e l’Arechi di Salerno. Resteranno sicuramente fuori il Flaminio di Roma (a cui lavora da tempo Lotito), il progetto di un nuovo stadio napoletano di De Laurentiis e il Bentegodi di Verona. Gli incerti sono tre, ma potrebbero farcela: la sorpresa è il San Nicola di Bari, più vicino a rientrare in lista che no, come il Ferraris di Genova e in extremis il Dall’Ara di Bologna. Per tutti i requisiti sono chiari: se lo stadio non è già pronto, che ci sia un progetto interamente finanziato e cantierabile entro aprile 2027, e soprattutto che preveda la fine dei lavori entro giugno 2031, un anno prima dell’inizio degli Europei. Indicazioni, è bene chiarirlo, da rispettare per rientrare nella shortlist: dopo aver ricevuto l’elenco, la Uefa farà le sue verifiche con il coordinamento dello stesso Uva e infine rimanderà – non è stata fissata una scadenza, ma in tempi non lunghissimi – alla Figc la lista degli impianti che ritiene validi, probabilmente con qualche scrematura. A quel punto, spetterà alla Federcalcio indicare le cinque sedi degli Europei. Da questo punto di vista, è abbastanza certa la presenza di Torino, Milano e Roma. A meno che non “vincano” davvero due stadi nella Capitale (forse troppi), la naturale candidata – anche per questioni geopolitiche – Napoli si giocherebbe i due posti rimanenti con Firenze e soprattutto Palermo, senza sottovalutare eventuali sorprese. Per ora, su una strada accidentata visto il ritardo accumulato dall’Italia in materia, quelle arrivate sono state tutte positive”.



