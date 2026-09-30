Il Roma – Meret ha recuperato dal problema agli adduttori ed è pronto a tornare per il tour de force. I dettagli

Alex Meret si è messo alle spalle il problema agli adduttori ed è pronto a tornare a difendere la porta del Napoli. Il friulano, fermatosi nel corso della partita di Champions League contro l’Arsenal, è subito diventato uno dei punti fermi di Max Allegri, che lo ha immediatamente posto come suo titolare. Ora, tornerà proprio quando gli azzurri si apprestano ad affrontare 9 gare in 27 giorni. Ne parla l’edizione odierna de Il Roma.

“Alex, dunque, torna per un secondo ciclo di partite che vedrà il Napoli impegnato in nove partite consecutive in 27 giorni. Si andrà sempre in campo senza la settimana tipo. E quindi ci sarà da correre senza freni provando a uscire da una situazione di classifica abbastanza delicata. I sette punti in graduatoria non sono pochi ma considerato che le prime (Inter, Roma e Lazio) ne hanno già tredici allora bisogna darsi una mossa. Meret dovrà guidare la difesa cercando di collezionare un bel po’ di “clean sheet” in modo tale da dare sicurezza al risultato. Sperando sempre che la davanti poi possano siglare almeno un gol. Il friulano, comunque, è carico. Gli è pesato fermarsi sul più bello. Era finalmente diventato un leader indiscusso della porta. Allegri ha individuato in lui il portiere titolarissimo. A differenza di Conte che l’anno scorso ha creato un ballottaggio che è andato sistematicamente a favore di Milinkovic Savic. Tante le sfide che Meret ha dovuto guardarsi dalla panchina. Il vecchio allenatore riteneva che le doti di Savic palla al piede erano necessarie per poter sviluppare il gioco che più voleva fare. Le prestazioni sono state altalenanti ma alla fine si è conquistata una Supercoppa Italiana e si è arrivati secondi in classifica alle spalle dell’Inter. Oggi quella posizione appare un bel po’ lontana. Ma la stagione è ancora lunga e se Meret saprà fare la differenza allora si potrà risalire la china e mettersi al pari delle altre big di questo torneo”.