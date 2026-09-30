Il Mattino – Vergara, difficilmente arriverà l’esordio contro la Francia, più probabile contro la Turchia al ritorno. I dettagli

Quando arriverà il debutto di Antonio Vergara in Nazionale? Nell’ultima uscita contro la Turchia, il Ct Roberto Mancini lo ha fatto scaldare per diversi minuti, salvo poi optare per altri cambi. Il suo esordio però, è solo rimandato, poiché ha tutta la fiducia del tecnico. L’ipotesi più probabile per poter osservare un suo impiego resta l’ultima gara in programma degli azzurri, sempre contro la selezione guidata da Vincenzo Montella. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Per Vergara è tempo di tenere saldi i nervi: contro il Belgio era finito in tribuna, in Turchia è andato accanto ai compagni in panchina. Mancini crede in lui, ne ha sottolineato le doti soprattutto caratteriali anche a telecamere spente. È certo, Mancio, che il momento di Antonio arriverà. Ma contro la Turchia c’era da rimettere a posto le cose. La nazionale non consente esperimenti, ha bisogno di certezze soprattutto dopo anni tremendi come gli ultimi passati a guardare gli altri a giocare i Mondiali. Il nuovo (vecchio) Ct italiano non può concedersi troppi passi falsi, ma nella ricostruzione anche Vergara ci sarà: ci sono ancora due partite in calendario in questa sosta, due occasioni per il 2003 di Frattamaggiore che deve conquistare il suo Ct. Non tanto per dimostrare qualcosa in questo momento, quanto per togliersi dalle scarpette la polvere di troppi minuti passati a guardare i compagni sia con il Napoli che con l’Italia. Per lui, però, difficilmente ci sarà spazio venerdì, contro i campionissimi della Francia allenati da Zidane. Ma con la Turchia lunedì, per l’ultima di questa tornata nazionale, potrà esserci una chance. Servirà l’aiuto di tutti per ribadire il risultato di due giorni fa e per mettere insieme altri punti che saranno importantissimi. Per Vergara – che sogna la prima volta con l’azzurro dei grandi – c’è ancora tempo, insomma. Anche perché in questo nuovo ciclo che parte con Mancini verso Euro 2028 non vuole essere una cometa troppo veloce. Vorrebbe prendersi la scena e fare parte di un gruppo che fa intravedere cose interessanti e che può solamente migliorare dopo le prime due uscite”.