Il Mattino – Stadio, al momento la costruzione non è prevista tra le carte in possesso della Q8. La situazione

Nei giorni scorsi, Aurelio De Laurentiis ha rivelato di avere una lettera d’intenti con la Q8 per costruire uno impianto da 70mila posti. Come è ben noto, l’idea del presidente del Napoli è quella di intraprendere un percorso differente da quello del comune, che punta invece sulla ristrutturazione del Maradona. Ma, come afferma Il Mattino, nonostante i lavori di bonifica dell’area del colosso del Kuwait siano andati avanti, non vi sono carte che prevedono la costruzione di uno stadio. Oltre la lettera, non è stato effettuato alcun passo concreto in avanti. Di seguito, il racconto della vicenda.

“Ma oltre la lettera d’intenti – di qualche mese fa – non c’è stato poi altro passo avanti per il club azzurro. La zona prevista è quella di Napoli Est, i lavori di Q8 per la bonifica sono andati avanti in questi mesi, ma per il momento le carte – che contano – non prevedono la costruzione di uno stadio. Il piano regolatore generale del Comune oggi non prevede la costruzione di un nuovo stadio e anche il Commissario Straordinario Massimo Sessa negli ultimi mesi ha ribadito a più riprese – anche la scorsa estate al club – che l’unica struttura presa in considerazione per gli Europei del ‘32 a Napoli resta quella di Fuorigrotta. E la posizione del Comune? Da Palazzo San Giacomo non si sono mai opposti formalmente a una nuova costruzione: se arrivasse sul tavolo delle discussioni il progetto di De Laurentiis nessuno chiuderebbe le porte a priori. Se ne discuterebbe, si valuterebbero tutte le opzioni. Come si è fatto anche in altre città di Italia come Roma o Milano negli ultimi mesi. Ma avverrebbe solo una volta presentato il progetto di cui De Laurentiis ha parlato spesso negli ultimi mesi. Il patron resta comunque interessato alle manovre per il Maradona. E magari, una volta confermato l’inizio dei lavori, si potrebbe sciogliere il nodo col Comune, provare un riavvicinamento. Uno stadio nuovo, in fondo, fa comodo a tutti, soprattutto al Napoli, anche se non di proprietà ma solo con una concessione che faccia bene a tutti”.