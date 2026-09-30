Il Mattino – Centro sportivo, Qualiano resta la soluzione preferita. Ma serve trovare una quadra economica

Nei giorni scorsi, Aurelio De Laurentiis ha annunciato di aver avviato le discussioni per realizzare un nuovo centro sportivo per il Napoli a Qualiano. La soluzione, rivela Il Mattino, è concreta. Ci sono i terreni, gli ettari e la volontà da tutte le parti di portarlo a compimento. Ma, va trovata una quadra economica. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La prima pietra (solo social) è ormai lontana oltre un anno, ma le discussioni non si arrestano. De Laurentiis non ha mentito: Qualiano è la soluzione preferita. E resta concreta perché ci sono tutti i fattori che possono spingere verso una eventuale soluzione. C’è una quadra economica, però, da raggiungere. E, come raccontato la scorsa settimana, non è ancora stata raggiunta. I terreni ci sono, gli ettari pure, le volontà anche dell’amministrazione comunale: il sindaco Raffaele De Leonardis, nel 2027, entrerà nell’ultimo anno del suo mandato e spera di concludere col botto il suo secondo ciclo. Magari “regalando” una struttura che guardi al futuro della sua comunità e riqualifichi una zona fin qui emarginata. Ma serve una accelerata vigorosa, perché senza quella difficilmente si vedrà in concreto quello che il club ha in mente. «10 campi da calcio, uffici, spazio per tutte le selezioni del vivaio» aveva annunciato De Laurentiis pochi giorni fa. Un Centro sportivo avanguardistico, in linea con quelli che il Napoli ha potuto “osservare” da vicino negli ultimi anni in giro per l’Europa. Non si farà domani, però. Anche se Qualiano sembra sempre più la soluzione ideale anche per la logistica: spazi, connessioni stradali, infrastrutture cittadine da migliorare ma sicuramente già esistenti. Gli elementi, insomma, non mancano. Però servono i fatti. E quelli sono il passaggio più delicato”.