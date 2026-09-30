Gazzetta – Rimpianto Doumbia, il Napoli lo ha seguito per mesi prima che finisse allo Sporting. I dettagli





L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un retroscena di mercato riguardante il Napoli. Gli osservatori hanno seguito con interesse Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 che di recente ha debuttato in Nazionale. Un lavoro andato avanti per mesi, quando era ancora in forza al Venezia, ma sfumato ora che è stato acquistato dallo Sporting Lisbona. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Il rimpianto, ma grosso, resta Issa Doumbia (23 anni, tra poco più di due settimane) che per mesi è stato radiografato dagli osservatori, prima che lo Sporting Lisbona versasse al Venezia una ventina di milioni di euro, promettendone anche tre di bonus. Ormai è andata e non ha più senso voltarsi, semmai indagare su cosa offre quel macrocosmo ch’è l’Europa”.

