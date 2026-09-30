Gazzetta – Il punto sugli infortunati: migliorano Marianucci e Spinazzola. Le ultime





Come stanno gli infortunati? Una delle prime problematiche affrontate da Allegri in azzurro riguarda la gestione di diversi stop fisici. La sosta, sarà utile anche per permettere a tutti di riatletizzarsi al meglio. E, a tal proposito, scrive La Gazzetta dello Sport che vanno verso il recupero Marianucci e Spinazzola, anche se andranno seguiti giorno dopo giorno. Di seguito, ecco quanto riportato.



“Sta assai meglio Marianucci, che spera di farcela entro le prossime tre settimane, si sente quasi pronto Spinazzola, poi gli altri vanno seguiti attraverso quotidianamente per coglierne in miglioramenti. Procede il lavoro a parte di McTominay e al resto si penserà poi”.



